نجم الأهلي المعار ينتظر حسم مصيره بعد قرار فايلر

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:55 ص
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
ينتظر باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الجونة، حسم مصيره بشأن عودته إلى القلعة الحمراء أو إطلاق سراحه.

السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض عودة باسم علي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يتحفظ على فكرة عودته إلى القلعة الحمراء، لعدم حاجته لخدماته، بعد متابعة اللاعب الفترة الماضية.

وكان قد طرح بعض من أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة عودة باسم علي لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي سوف ينتقل إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن باسم علي شارك فى 17 لقاء هذا الموسم مع الجونة، ولم يعانِ من أي إصابات التي كانت تطارده مع الأهلي.

أخبار تهمك

بسبب تصريحاته.. نجم برشلونة يواجه عقوبة الإيقاف الطويل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. "أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:12 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟