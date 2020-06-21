نجم الأهلي المعار ينتظر حسم مصيره بعد قرار فايلر

ينتظر باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الجونة، حسم مصيره بشأن عودته إلى القلعة الحمراء أو إطلاق سراحه.





السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض عودة باسم علي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يتحفظ على فكرة عودته إلى القلعة الحمراء، لعدم حاجته لخدماته، بعد متابعة اللاعب الفترة الماضية.





وكان قد طرح بعض من أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة عودة باسم علي لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي سوف ينتقل إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.



