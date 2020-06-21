مصير الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي في ظل أزمة "كورونا"

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الت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، إن تحضيرات الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي بدأت منذ 4 أشهر.





وأكدت في تصريحات إعلامية، أن هناك رغبة في ظهور الدورة المقبلة على مستوى عالٍ من الاحترافية.





وأشارت إلى أنهم يأملون في انعقاد الدورة الجديدة في موعدها المُحدد نهاية شهر سبتمبر المقبل.





وأوضحت أنه في حال انعقاد الدورة بشكل طبيعي سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والالتزام بالتباعد الاجتماعي





كان المهرجان أعلن مؤخرًا عن تمديد موعد التقديم الخاص بمشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير بدءا حتى الـ 25 يونيو الحالي.









فيما يستمر المهرجان في قبول طلبات التقديم للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج حتى الـ10 من يوليو القادم.



