الإنتاج الحربي يرغب في ضم نجم الزمالك المعار

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:12 ص
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
عبد القادر عرابي


كشف تقرير صحفي اليوم، رغبة نادي الإنتاج الحربي، في ضم أحد نجوم نادي الزمالك المعارين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً للتقارير، فإن الإنتاج الحربي يستهدف ضم لاعب خط الوسط النيجيري معروف يوسف، لاعب نادي الزمالك، والمعار لنادي المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير، أن الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، معجب إلى حدٍ كبير بقدرات اللاعب ومدى استعداده لتقديم الإضافة لفريقه، ومن ثم سيفتح مسئولو الفريق خط المفاوضات مع الزمالك لضمه.

ويريد مسؤولي الإنتاج دراسة الطلبات المالية للزمالك نحو التخلي عن اللاعب،في ظل انتهاء إعارته مع نادي المقاولون العرب هذا المومس، وتبقي موسم وحيد في عقده مع الزمالك.

ويعد معروف يوسف ضمن أهم عناصر المدرب عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب الأساسية خلال الموسم الحالي، والذي شهد تألق ذئاب الجبل، وتواجدهم في المركز الثاني في بطولة الدوري خلف الأهلي المتصدر.

وتألق صاحب الـ26 عاماً مع المقاولون العرب، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين خلال مشاركاته مع الفريق، والذي سيسعى هو الآخر لتحويل الإعارة لبيعٍ ٍ دائم.

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