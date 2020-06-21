بسبب تصريحاته.. نجم برشلونة يواجه عقوبة الإيقاف الطويل

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:10 ص
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، باحتمالية تعرض نجم نادي برشلونة لعقوبة طويلة، بسبب تصريحاته يوم أمس عقب لقاء أشبيلية.


وتعادل برشلونة بدون أهداف مع مضيفه أشبيلية أمس، بالجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني، وهو التعادل الذي قد يجعل برشلونة يفقد الصدارة، إذا فاز ريال مدريد غداً على ريال سوسيداد.


وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، قد يواجه عقوبة الأيقاف بسبب تصريحاته.


وأشار بيكيه بالأمس، أن ريال مدريد لن يفقد أي نقاط في مشوار الليجا المتبقي، وبالتالي سيحصل على اللقب.

ونوهت الصحيفة، أن بيكيه قد يعاقب بسبب تصريحاته، إذا ثبت خلالها تلميحاً لمساعدة الحكام لريال مدريد.

وأوضحت التقارير، أن لجنة الإنضباط بالإتحاد الإسباني ستحقق في تلك التصريحات، وقدد تتخذ عقوبات قوية ضد بيكيه، إذا ثبُت تشكيكه في نزاهة الحكام.

ويحل ريال مدريد غداً الأحد على نادي ريال سوسيداد، في ختام مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقطة عن المتصدر برشلونة.

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