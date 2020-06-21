رسميًا.. الإعلان عن موعد عرض مسلسل "شيخ الجبل"





أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح، الانتهاء رسميًا من تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، بعد تعثر التصوير بسبب أزمة "كورونا".





وأعلن أن موعد العرض سيكون خلال شهر رمضان 2021، على عدة قنواتٍ عربية.





ووجه الصباح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الشكر لفريق العمل "وعلى رأسهم بطل السلسلة (الجبل) تيم حسن، والمخرج سامر البرقاوي شركاء الإنجاز منذ سنين" بحسب تعبيره.





كان القائمون على العمل أوقفزا تصوير المشاهد المتبقية من الجزء الرابع والأخير من مسلسل "الهيبة"، الذي كان من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ولاسيما مع انتشار أكثر من حالة في لبنان والتي يتم تصوير أغلب المشاهد فيها.



