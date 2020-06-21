وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية تدعم وتساند القيادة السياسية في كل قراراتها

وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية تدعم وتساند القيادة السياسية في كل قراراتها
الأحد 21/يونيو/2020 - 02:50 ص
الفجر الرياضي
تؤكد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ونيابة عن جموع الرياضيين دعمهم الكامل ومساندتهم للقيادة السياسية في كل قرار أو اي اتجاه تراه مناسباً للدفاع عن حقوق وأمن مصر القومي.
تابع الرياضيون كغيرهم من ملايين الشعب المصري كلمات ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع أبناء قواتنا المسلحة اليوم والذي عبر خلاله عما يسري داخل الجميع من فخراً بقدرات مصر وحكمة رئيسها في التعامل مع جميع المواقف على كافة الأصعدة ، وثقة الملايين في سعي مؤسساتها الجاد نحو مستقبل أمن لشعبنا.
وتؤكد وزارة الرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة المياديين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون.
كما نؤكد أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة المياديين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون لأشقائهم في كل مجال وكل مياديين العمل والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية سعياً وراء تكرار النجاح وتسطير صفحات جديدة من العزيمة المصرية التي عرفها العالم في العديد من المواقف وزاد من قوتها وصورتها الساطعة انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الداخل والخارج .
حفظ الله مصر .. وبارك في رئيسها