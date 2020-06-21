نبيل الحلفاوي: هذا وقت التكاتف الشعبي ومساندة قرارت الإدارة السياسية للبلاد

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر

شدد الفنان نبيل الحلفاوي، على ضرورة التكاتف الشعبي حاليًا، ومساندة قرارات الإدارة السياسية للبلاد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب عبر حسابه بـ"تويتر" : " كلمات الرئيس اليوم وما سبقها من تحركات وتصريحات وبيانات تتسم بطول النفس والاتزان تمهد الأرض سياسيا لتكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة والإدارة المصرية".

وأكد: "انه وقت التكاتف شعبياً ومساندة سياسات وقرارات إدارة لا يمكن أن ينسب إليها أندفاع أو تهور.. حفظ الله مصر من كل شر".  

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