نبيل الحلفاوي: هذا وقت التكاتف الشعبي ومساندة قرارت الإدارة السياسية للبلاد





شدد الفنان نبيل الحلفاوي، على ضرورة التكاتف الشعبي حاليًا، ومساندة قرارات الإدارة السياسية للبلاد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر".





وكتب عبر حسابه بـ"تويتر" : " كلمات الرئيس اليوم وما سبقها من تحركات وتصريحات وبيانات تتسم بطول النفس والاتزان تمهد الأرض سياسيا لتكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة والإدارة المصرية".



