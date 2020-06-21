مرتضي منصور يهاجم محمود الخطيب عبر قناة الزمالك









شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوم جديد على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب أحمد الشناوي حارس مرمى الأبيض السابق وبيراميدز الحالي.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "الخطيب عقد جلسة مع أحمد الشناوي قبل مباراة الأهلي والزمالك للتفاوض معه بشأن الانضمام إلى الأهلي ولتفويت المباراة للفريق".





وتابع مرتضى منصور: "هناك مفاجأة سارة لجماهير نادي الزمالك خلال ٤٨ ساعة قادمة ولكن لن أفصح عن أي معلومات عنها حاليا وهذا دليل على أننا نعمل من أجل خدمة النادي فقط".





يذكر أن مرتضى منصور كان قد أعلن منذ عدة أيام عن حصول الزمالك على توقيع صفقتين قويتين ولكن رفض الكشف عن هويتهم حتى الآن مؤكدا أنه سيعلن رسميا فور توقيع العقود معهم.



