مرتضي منصور يوجه رسالة قوية إلى إثيوبيا









قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوجيه رسالة قوية منذ قليل إلى دولة إثيوبيا بسبب الأزمة الأخيرة بينها وبين دولة مصر.





وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بين دولة مصر ودولة إثيوبيا بسبب سد النهضه وتعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات خلال الأيام الماضية.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "أود أن أوضح إلى دولة إثيوبيا أن جيش مصر قوي ويمكنه الرد على اي شخص وفي أي وقت".





وتابع: "المياه بالنسبالنا أهم من رغيف العيش بل أن رغيف العيش نفسه يتم تصنيعه من المياه فكيف لنا أن نفرط في حقنا؟".



