وفاة مايسترو فرقة الموسيقى العربية أحمد زكي





أعلنت المطربة هايدي موسي، منذ قليل عن وفاة أحمد زكي مايسترو فرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة المنصورة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، أرجو الدعاء لأستاذي وأبويا الروحي أستاذ أحمد زكي مايسترو فرفقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة المنصورة .. خبر صادم ليا ولكل الناس اللي بتحبه مفيش حد بيعرفهوش في الدلتا كلها حقيقي حزينة من قلبي".وتابعت: "أول ما غنيت وأول ما وقفت علي المسرح لحد آخر مرة كنت بزوره.. دايمًا كان بيشجعني وفخور بيا. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل قلبك روضة من رياض الجنة .والمايسترو أحمد زكي قائد فرقة الموسيقي العربية منذ عام 1976، حصل العديد من الجوائز مثل جمهورية مصر العربية في لبنان وتونس والجزائر.حصل علي جوائز في الحان بعض المسرحيات مع كبار المخرجين منهم محمد فتحي وعلي سعد وسمير العدل. كما تعاون مع الشاعر الكبير إبراهيم رضوان .وضع الموسيقي للفنون الشعبية علي مدار خمسة عشر عاما، وحصل علي مراكز أولي في إبداع الجامعلت وقامت جامعة المنصورة بتكريمه أكثر من مرة.