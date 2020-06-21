وفاة مايسترو فرقة الموسيقى العربية أحمد زكي

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعلنت المطربة هايدي موسي، منذ قليل عن وفاة أحمد زكي مايسترو فرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة المنصورة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، أرجو الدعاء لأستاذي وأبويا الروحي أستاذ أحمد زكي مايسترو فرفقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة المنصورة .. خبر صادم ليا ولكل الناس اللي بتحبه مفيش حد بيعرفهوش في الدلتا كلها حقيقي حزينة من قلبي".

وتابعت: "أول ما غنيت وأول ما وقفت علي المسرح لحد آخر مرة كنت بزوره.. دايمًا كان بيشجعني وفخور بيا. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل قلبك روضة من رياض الجنة .

والمايسترو أحمد زكي قائد فرقة الموسيقي العربية منذ عام 1976، حصل العديد من الجوائز مثل جمهورية مصر العربية في لبنان وتونس والجزائر.



حصل علي جوائز في الحان بعض المسرحيات مع كبار المخرجين منهم محمد فتحي وعلي سعد وسمير العدل. كما تعاون مع الشاعر الكبير إبراهيم رضوان .

وضع الموسيقي للفنون الشعبية علي مدار خمسة عشر عاما، وحصل علي مراكز أولي في إبداع الجامعلت وقامت جامعة المنصورة بتكريمه أكثر من مرة.
View this post on Instagram

ان لله و ان اليه راجعون ارجو الدعاء لاستاذي و ابويا الروحي استاذ احمد زكي مايسترو فرقة الموسيقى العربيه بقصر ثقافة المنصوره خبر صادم ليا و لكل الناس الي بتحبه مفيش حد تقريباً ميعرفوش في الدلتا كلها بجد حزينه من قلبي اول ما غنيت و اول مره وقفت على مسرح لحد آخر مره كنت بزوره دايماً كان بيشجعني و فخور بيا الله يرحمك يارب و يغفرلك و يجعل قبرك روضه من رياض الجنه هتوحشني اوي يا عمو احمد

A post shared by هايدي موسى (@haidymoussaofficial) on

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب تصريحاته.. نجم برشلونة يواجه عقوبة الإيقاف الطويل

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:12 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

02:14 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟