وفاة مايسترو فرقة الموسيقى العربية أحمد زكي

ان لله و ان اليه راجعون ارجو الدعاء لاستاذي و ابويا الروحي استاذ احمد زكي مايسترو فرقة الموسيقى العربيه بقصر ثقافة المنصوره خبر صادم ليا و لكل الناس الي بتحبه مفيش حد تقريباً ميعرفوش في الدلتا كلها بجد حزينه من قلبي اول ما غنيت و اول مره وقفت على مسرح لحد آخر مره كنت بزوره دايماً كان بيشجعني و فخور بيا الله يرحمك يارب و يغفرلك و يجعل قبرك روضه من رياض الجنه هتوحشني اوي يا عمو احمد