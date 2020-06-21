الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق 3 مواسم









يرغب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التجديد للعناصر الأساسية فى تشكيله للمنافسة خلال الفترة المقبلة على البطولات وللحفاظ على قوام الفريق .





وقال تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال 48 ساعة للحديث حول تجديد عقده.





وأكد النحاس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتفقنا على تجديد عقد مروان ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل"





وتابع: "الأهلي سيجدد عقد مروان لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالإضافة إلى الموسم المتبقي له في عقده"



