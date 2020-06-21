أحمد حجازي يرفض الرحيل ويتمسك بالدوري الانجليزي





قال تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حاليا، أن اللاعب لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية.





وأكد النحاس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا ولكنه رفضها"





وأوضح: "أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي بالإضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي"



