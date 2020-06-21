ليفربول يستهدف نجم إف سي ميلان

















يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع نجم إف سي ميلان، وذالك من أجل تعزيز صفوف فريقه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وبحسب ما ذكرته جريدة "‏توتو سبورت" الإيطالية:" إن ليفربول يسعي لضم المدافع "أليسيو رومانيولي" لاعب فريق أي سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.













وأضاف:" أن الفريق الإنجليزي مستعد لتقديم لاعبه "نابي كيتا" في الصفقة للحصول علي خدمات اللاعب الإيطالي".









وأصبح المدافع صاحب ال 25 عام محط أنظار العديد من الأندية، وحظى باهتمام العديد منها، ومن ضمنهم فريق يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.











