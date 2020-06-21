ليفربول يستهدف نجم إف سي ميلان
الأحد 21/يونيو/2020 - 01:36 ص
غدير أحمد
يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع نجم إف سي ميلان، وذالك من أجل تعزيز صفوف فريقه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما ذكرته جريدة "توتو سبورت" الإيطالية:" إن ليفربول يسعي لضم المدافع "أليسيو رومانيولي" لاعب فريق أي سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضاف:" أن الفريق الإنجليزي مستعد لتقديم لاعبه "نابي كيتا" في الصفقة للحصول علي خدمات اللاعب الإيطالي".
وأصبح المدافع صاحب ال 25 عام محط أنظار العديد من الأندية، وحظى باهتمام العديد منها، ومن ضمنهم فريق يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.
ويمتلك قائد الفريق عقدًا مع الروسوينري ينتهي في موسم 2022، ولكن أشارت التقارير أن النادي سيعقد مقابلة مع رومانيولي من أجل تجديد عقده حتى 2024 مقابل 3.5 مليون إسترليني كل موسم.
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