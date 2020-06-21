بشعر كيرلي.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء شريف، بالصورة بلوك جديد ، مرتدية شميز بيچ ، وبشعر كيرلي.

وعلقت على الصورة قائلة: "كيرلي نطاط"، فيما لاقت الصورة: "تفاعل الكثير من قبل متابعيها كما تعددت التعليقات أهمها "قمر".

يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان شريف منير، عبر شاشة "أون" ويتناول البرنامج موضوعات متنوعة.

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