بلاغ للنائب العام ضد فتاة أساءت للرئيس والجيش

تلقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد الفتاة التي نشرت مقطع فيديو مسيء للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة.





وقال "صبري" في بلاغه: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تقود سيارة وهي تسب الدولة ورئيسها وتنعته بابشع الصفات والألفاظ والاتهامات المخلة بالشرف والأمانة والنزاهة، وبعدها بدأت تسب قواتنا المسلحة وقيادتها والأجهزة الأمنية، وأخذت تكيل الاتهامات الحقيرة الخسيسة وتحريض الرأي العام ضد أمن واستقرار الدولة المصرية، ونسبت أمورًا كلها كاذبة لتدخل بعض الدول في الشان المصري، مستخدمة ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها، مكتفيا بالإشارة إليها وتقديمها في الأسطوانة المرفقة بهذا البلاغ.





وطالب صبري في بلاغه، بإصدار أمر التحقيق في البلاغ، وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها وسماع أقوالها في هذا البلاغ واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.





بلاغ لوقف تعيين موسى مصطفى موسى رئيا لحزب الغد

وفي سياق آخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد.





وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.