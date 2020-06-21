وائل جسار يتغزل بزوجته عبر "إنستجرام" (فيديو)





نشر الفنان وائل جسار، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر وائل جسار، في هذا الفيديو برفقة زوجته وهو يغني، كما علق علي الڤيديو قائلا: "عمري".يذكر أن آخر أعمال وائل جسار طرحه لأغنية "ما تغيبش ثواني" كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.ومن كلمات الأغنية "كدا وانت معايا.. بتوحش قلبي وعيني ،، طب وانت بعيد عن عيني.. انا ممكن إيه يجرالي.. أرجوك ما تغيبش ثواني.. دانا وانت معايا.. بقيت ما بخفش عليا.. حبيت طعم الحنية، وعشقت حياتي الجاية.. ومكانك هو مكاني.. انا عشت حياتي.. وما تأثرتش بيها.. غير لما لقيتك فيها.. وعرفت ان الأيام.. كدا احلا معاك.. دانا عمري بحاله.. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي.. وبقيت حابب ايامي".