بيكيه: الحكام يساندون ريال مدريد

اتهم جيراد بيكيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حكام المباريات بمجاملة فريق ريال مدريد، خلال تصريحات سابقة.





وردا على تلك التصريحات، قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني الممتاز، "لا، لا أعتقد هذا".





وتابع، " امتنع عن التعليق على ما صرح به بيكيه، لأنه يمكن أن يحدث العكس، فإن كل شخص يمتلك رؤية خاصة، أنا أصوب تفكيري نحو مباراتي القادمة، مضيفا، وما أراه في تلك الأزمة سأحتفظ به لنفسي".





وواصل، "أنا لا اتدخل في تصريحات اللاعبين، فهم أذكياء، يمكنهم التفكير في أشياء والإفصاح عنها، وأحيانا يمكنهم أن يخطئوا، لكني لا يجب أن اوجههم لأمر معين".





واستكمل، "أنا شخص محظوظ لأنني قادر على فعل ما أريد، يمكنني أيضًا أن أشتكي من الكثير من الأشخاص، لكن كمدرب لن يتغير أي شيء، حين أتحدث عن شيء خاطئ".





واردف، "الحكام لا يقوموا بمساعدتنا، ويمكننا أن نغير طريقتنا على أراضي الخصوم، نحن ريال مدريد ونعرف قوتنا، يمكن للجميع التحدث وقول ما يهمهم".



