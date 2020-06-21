بيكيه: الحكام يساندون ريال مدريد

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:07 ص
أمل الحلفاوي
اتهم جيراد بيكيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حكام المباريات بمجاملة فريق ريال مدريد، خلال تصريحات سابقة.

وردا على تلك التصريحات، قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني الممتاز، "لا، لا أعتقد هذا".

وتابع، " امتنع عن التعليق على ما صرح به بيكيه، لأنه يمكن أن يحدث العكس، فإن كل شخص يمتلك رؤية خاصة، أنا أصوب تفكيري نحو مباراتي القادمة، مضيفا، وما أراه في تلك الأزمة سأحتفظ به لنفسي".

وواصل، "أنا لا اتدخل في تصريحات اللاعبين، فهم أذكياء، يمكنهم التفكير في أشياء والإفصاح عنها، وأحيانا يمكنهم أن يخطئوا، لكني لا يجب أن اوجههم لأمر معين".

واستكمل، "أنا شخص محظوظ لأنني قادر على فعل ما أريد، يمكنني أيضًا أن أشتكي من الكثير من الأشخاص، لكن كمدرب لن يتغير أي شيء، حين أتحدث عن شيء خاطئ".

واردف، "الحكام لا يقوموا بمساعدتنا، ويمكننا أن نغير طريقتنا على أراضي الخصوم، نحن ريال مدريد ونعرف قوتنا، يمكن للجميع التحدث وقول ما يهمهم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتواجد في المركز  الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، قبل مباراة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. "أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

منذ أقل من ساعتين

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 7 ساعات

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 13 ساعة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:12 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

شاهد.. "أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

12:46 ص

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟