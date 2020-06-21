نوال الزغبي تشارك جمهورها صورة من داخل منزلها

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت المطربة نوال الزغبي، محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال بالصورة من داخل منزلها مرتدية شميز بينك وچيب قصيرة باللون الكافية.

وعلقت قائلة: "انتظرو إطلاق أغنيتي الجديدة"، فيما علق احذ متابعيها علي الصورة قائلا: "منورة ربنا يحفظك".

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".

 وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

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