وائل جسار يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل أغنيته المقبلة

Advertisements





أعرب الفنان اللبناني وائل جسار، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "متغيبش ثواني"، والذي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنه بصدد التحضير لأغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وستكون مفاجأة لمحبيه.



وأضاف جسار: "بحضر أغنية جديدة هتنزل قريبًا ان شاء الله، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ولكن لم أستقر على اسمها وهي باللهجة المصرية".



يذكر أن أغنية متغيبش ثواني من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس محمود عزت، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.