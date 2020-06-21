مي سليم تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها على الشاطئ

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شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت خلال الصورة أماك الشاطئ مرتدية مايوه أسود ، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"والله جمال مش طبيعي ربنا يحفظك" وأضاف آخر"منورة ياقمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل صورك حلوة".



يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.