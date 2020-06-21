مي سليم تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها على الشاطئ
الأحد 21/يونيو/2020 - 01:14 ص
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت خلال الصورة أماك الشاطئ مرتدية مايوه أسود ، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"والله جمال مش طبيعي ربنا يحفظك" وأضاف آخر"منورة ياقمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل صورك حلوة".
يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.
وظهرت خلال الصورة أماك الشاطئ مرتدية مايوه أسود ، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"والله جمال مش طبيعي ربنا يحفظك" وأضاف آخر"منورة ياقمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل صورك حلوة".
يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.