مي سليم تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها على الشاطئ

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت خلال الصورة أماك الشاطئ مرتدية مايوه أسود ، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"والله جمال مش طبيعي ربنا يحفظك" وأضاف آخر"منورة ياقمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل صورك حلوة".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.

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