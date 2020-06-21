هيثم عرابي: هذه علاقتى بـ محمود الخطيب ويعلن موقفه من العمل فى الأهلي









تحدث هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي عن علاقته برئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب وعن موقفه من العمل داخل النادى الأهلى.





وقال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إنه لا يسعى في العودة للعمل داخل جدران القلعة الحمراء.





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا أتحدث عن الأهلي أو مجلس إدارة الأهلي سعيا في العودة للعمل داخل الأهلي ولكن علاقتي بالكابتن محمود الخطيب جيدة"





وتابع: "علاقتي بالكابتن محمود الخطيب أبوية وتم التواصل بيننا في العيد ونحن اختلافنا في العمل فقط ولم نختلف بشكل رسمي".



