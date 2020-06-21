محافظ أسيوط: سنوفر للطالب الكمامة والمعقمات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط إن إن المحافظة بدأت استعدادات مبكرة لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان حوالى 27 ألف طالب.





وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت أن 27 ألف طالب سيتم تويعهم على 93 لجنة لتطبيق التباعد الاجتماعي والحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين، مشيرا إلى أنه سيتم توفير للطالب الكمامة والمعقمات والكحول من قبل وزارة التعليم.





ونوه محافظ أسيوط بأن الإجراءات الوقائية ستبدأ من وصول الطلاب إلى لجنة الامتحان للاطمئنان على الحالة الصحية للطالب، مشيرا إلى أنه تم تطهير جميع المدارس بالمحافظة، مؤكدا أن عدد الطلاب داخل لجنة الامتحان سيكون أربعة عشر طالبا.









وتنطلق اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.





ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.



