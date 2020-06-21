الصقر: أؤيد عودة الدوري المصري لهذا السبب









اقتربت بطولة الدوري المصري هذا الموسم من الاستئناف خلال الفترة القادمة بعد انتهاء اجتماعات اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية لبحث مصير المسابقة .





وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، إن يجب عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب وليس كرة القدم.





وأكد أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا مع عودة النشاط الرياضي ولكن من وجهة نظري أعترض على استكمال الموسم الجاري"



