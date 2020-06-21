"ربنا يرحمك يا نبض قلبي".. إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والدها

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعادت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، ذكرى وفاة والدها الراحل النجم طلعت زكريا، حيث نشرت صورة له منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "أما عن أبي فأحبه فوق حب المحبين حبا، رحمك الله يا نبض قلبي، إنت واحشني، الدعاء لأبي وأمواتنا جميعا".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي.

وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

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