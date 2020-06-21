موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول الأحد 21/6/2020 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





يحل ليفربول المتصدر مساء اليوم الأحد 21 يونيو، ضيفاً على جاره وغريمه إيفرتون، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على أرضية ملعب جوديسون بارك.









ويسعى ليفربول لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده، تقربه أكثر من الهدف المنشود، وهو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، وهو الهدف الذي تنتظره عشاق الفريق منذ 30 عاماً.









على الجانب الآخر، يدرك إيفرتون مدى حساسية المباراة بالنسبة له، بسبب مركز الفريق السئ إلى حدٍ ما، وأيضاً الرغبة في مفاجأة خصمه بهزيمة، بهد التوقف لأكثر من 100 يوم بسبب فيروس كورونا.













ترتيب إيفرتون وليفربول









يحتل إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة من 29 مباراة، حققها من 10 إنتصارات و7 تعادلات و12 هزيمة.













بينما يتصدر ليفربول ترتيب أندية البريمييرليج برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، بواقع 27 فوز وتعادل وحيد وهزيمة وحيدة.













موعد مباراة إيفرتون وليفربول والقنوات الناقلة









تنطلق المباراة مساء الأحد 21 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساءاً بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساءاً بتوقيت جرينتش.







