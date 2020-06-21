ممثلة شهيرة تنجو من بتر يدها بعد عملية جراحية استغرقت 16 ساعة

نجت الممثلة السعودية نوف الناصر من الموت بأعجوبة، بعد تعرضها لحادث مروري خطير، خضعت على إثره لجراحة استغرقت 16 ساعة.

وقال الطبيب المعالج في تصريحات صحفية: "فور معاينة المريضة تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونقلت إلى غرفة العمليات في الحال، تم سريعا توصيل اليد وترميمها لتفادي بترها".





وتابع الطبيب "باشرنا العمل بترميم وتوصيل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك.

وأكد: "عقب ذلك تم ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح".







