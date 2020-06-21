صراع إنجليزي على موهبة ليفركوزن

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:31 ص
ليفركوزن
ليفركوزن
محمد الصو
كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في منافسة شرسة مع غريمه وجاره يونايتد، للحصول على موهبة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ميرور البريطانية"، أن ليون بايلي نجم باير ليفركوزن دخل ضمن اهتمامات السيتي، كي يكون بديلًا للاعب ليروي ساني والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري".

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قد أعلن أن ليروي ساني رفض تجديد عقده، وطلب الانتقال إلى فريق آخر.

وأوضحت الصحيفة أن بيب جوارديولا اتصل ببايلي، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي، والحصول على موافقته".

واختتمت: "يونايتد بدأ المفاوضات مع بايلي أولًا كبديل أقل تكلفة لصفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، حيث تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني".

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