عاجل.. المطربة رحمة تكشف لـ"الإبراشي" تطورات حالتها بعد تدهور صحتها إثر إصابتها بـ"كورونا"
الأحد 21/يونيو/2020 - 12:20 ص
كشفت المطربة رحمة، تطورات حالتها الصحية بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، عن أن الفيروس نزل لرئتيها وتخضع الآن للعلاج بالكورتيزون.
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وأوضحت أنها علمت بمصدر إصابتها وعائلتها بالفيروس، مشيرة إلى أن أحد أفراد عائلتها زار صديق له مصاب بـ "كورونا"، وما لبثت أسرتها أن أصيبت بالفيروس بعد زيارته لهم ثاني أيام العيد.
كانت لمطربة رحمة، كشفت مؤخرًا عن تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وأضافت خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا تعبانة جدًا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ، ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين.. شفتوا التأخير عمل فيا إيه.. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخة ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهية ده".