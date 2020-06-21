عاجل.. المطربة رحمة تكشف لـ"الإبراشي" تطورات حالتها بعد تدهور صحتها إثر إصابتها بـ"كورونا"

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، عن أن الفيروس نزل لرئتيها وتخضع الآن للعلاج بالكورتيزون.

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وأوضحت أنها علمت بمصدر إصابتها وعائلتها بالفيروس، مشيرة إلى أن أحد أفراد عائلتها زار صديق له مصاب بـ "كورونا"، وما لبثت أسرتها أن أصيبت بالفيروس بعد زيارته لهم ثاني أيام العيد.



