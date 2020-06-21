عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن دعمه لمصر وموقفها في الملف الليبي.

وقال "آل الشيخ"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آمن مصر خط آحمر وكلنا فداء لمصر... تفقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخير أجناد الأرض يدعو للفخر".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.





وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.





رسائل قوية من السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





كفاءة القوات المسلحة