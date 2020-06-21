عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:12 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر
أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن دعمه لمصر وموقفها في الملف الليبي.

وقال "آل الشيخ"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آمن مصر خط آحمر وكلنا فداء لمصر... تفقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخير أجناد الأرض يدعو للفخر".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.

وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

رسائل قوية من السيسي
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركي آل الشيخ بوابة الفجر الفجر السيسي الجيش المصري

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 12 ساعة

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 5 ساعات

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ 43 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 19 ساعة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية والقيادات احتفالا بنصر 6 أكتوبر

جامعة عين شمس تهنئ السيسي بذكرى انتصار حرب أكتوبر

تركي آل الشيخ: "أي حد عايز يتشهر يطلع في البرامج ويحط اسمي في جملة مفيدة"

عاجل.. تصريحات تاريخية للإعلامية الكويتية عائشة الرشيد عن الرئيس السيسي

جامعة القاهرة تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعي الشهداء

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:12 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم

08:22 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

08:32 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟