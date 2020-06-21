العقبي: سعيد بقرار عودة النشاط ولكن بإجراءات احترازية

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أكد هاني العقبي، لاعب الأهلي الأسبق، والمدير الفني للإتصالات، أن قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة النشاط الرياضى، في مصلحة الرياضة المصرية، مبدياً سعادته بعودة الحياة الرياضية لطبيعتها.



وأضاف العقبي في تصريحات مع "الفجر الرياضي" نحن مع قرار الدولة فى أى اتجاه فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله منتصف الموسم الجارى، إلا أننا سناخذ كل التدابير الاحترازية من أجل عودة النشاط الكروى تباعاً.



وعلق العقبي على اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الممتاز (ب)، بأن اغلب الأندية رفضت استئناف النشاط، وأن المنافسة مقتصرة على فرق قليلة في المجموعات الثلاثة من أجل الصعود للدوري العام الموسم المقبل، وهناك فرق رافضة عودة النشاط من أجل تفادي الهبوط مع انهاء الموسم الحالي، على الرغم من وجود أندية قليلة قامت بصرف مستحقات لاعبيها خلال الاشهر الثلاث الماضية.



واضاف العقبي ان فريقه الاتصالات لم يتوقف عن التدريبات منذ ايقاف النشاط، ولاعبي الفريق يقومون بالتدريبات من منازلهم استعداداً للعودة للملاعب مرة أخرى.



واستكمال العقبي عن صراعه في الصعود للممتاز (ب) مع الدخان، بان المنافسة ستشتعل أكثر عقب استئناف المباريات، مؤكداً ان المباريات المتبقية للفريق تعتبر مباريات كؤوس ولن نستهون بأى فريق سنلعب امامه، ولدينا لاعبين قادرون على تحقيق حلم النادي والعودة من جديد من لدوري القسم الثاني.



وكما، قدم العقبي رسالة لفرق القسمي الثاني والثالث الرافضين للعودة لاستئناف النشاط الرياضي، بان خوفهم على اللاعبين والمدربين شئ جيد، ولكن لابد من التفكير في مصالحهم وصرف مستحقاتهم، لان معظم لاعبي ومدربي هؤلاء الفرق عملوا بمجالات اخري من أجل الحصول على قوت يومهم، وفي حالة رفض الأندية استئناف النشاط، اطالبهم باستخراج بيان يؤكدون فيه بصرف مستحقات الأشهر الماضية للاعبين والمدربين والعاملين بالاندية.