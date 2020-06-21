الجيش الليبي: خطاب السيسي رفع معنويات شعبنا واشعرهم بالوطنية والعروبة

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، تعليقا على خطاب الرئيس السيسي بإمكانية تدخل الجيش المصري لدعم الجيش الليبي في مواجهة المليشيات الإرهابية: إن "كلمات الرئيس السيسي رفعت معنويات الشعب الليبي الذين شعروا بمعنى الوطنية والعروبة، وقومية المعركة وان أمن مصر هو امن ليبيا وأن الرسالة حقيقية وليست كلام فقط بل هي رسائل خلفها أفعال.

وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج "القاهرة الان " المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، أن رسالة الرئيس السيسي واضحة للجميع وهي دعوة للسلام، قبل أن تكون دعوة للحرب أو القتال لان مشكلة ليبيا في وجود الميلشيات والاسلحة الخارجة عن سيادة القانون، والتي تتواجد في يد سلطات غير شرعية وبالتالي كانت رصانة كلمات الرئيس السيسي اليوم.





وأشار إلى أن أعداد المقاتلين والمرتزقة في الاراضي الليبية بدأت تتزايد بشكل كبير جدًا، وملفت للنظر بشكل يتنافى مع ما تعلنه تركيا أنها تريد حل الازمة بطريقتها، وهذا يثير الشكوك في نواياها الحقيقية، وبالتالي جاءت رسائل الرئيس السيسي اليوم واضحة.





وحول توقعات الفترة القادمة قال المحجوب: إذا لم يرتدع هؤلاء المرتزقة ويغادروا ليبيا بالطبع سيكون هناك تحركًا كبيرًا من قبل الشعب الليبي ومجلس النواب، حيث سيطالبون بتفعيل إتفاقيات الدفاع المشترك ووجود دور مصري حقيقي على الارض خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من تدمير لمؤسساتها على مدار تسع سنوات، والتي باتت هشة وخاصة الجيش الذي يشهد بداية تكوينه ولا يستطيع بمقوماته الحالية أن يقارع دولة بحجم تركيا، وبالتالي فإن تدخل مصر لا يختلف عليه إثنان في ليبيا سواء مجلس النواب أو كامل أفراد الشعب الليبي في حال اذا ما دعا الموقف ذلك ".



