كونتي يعلق على فرص تتويج إنتر ميلان بالكالتشيو

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:01 ص
ريهام عبدالمحسن

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان قبل استئناف المباريات المؤجلة في الدوري الإيطالي على أرضه أمام سامبدوريا على أنهم يرغبون في إنهاء الموسم على أعلى مستوى وعدم الاستسلام في الصراع على لقب الدوري الإيطالي وذلك على الرغم من تخلفهم بتسع نقاط عن صاحب الصدارة يوفنتوس.

وقال كونتي في تصريحات نقلتها فضائية إنتر ميلان التلفزيونية:"فوزنا سيقلص الفارق عن الصدارة إلى ست نقاط مع تبقي 12 جولة، هذه مهمة ليست مستحيلة، لقد عملنا بجد وبكل تركيز، لدي شعور إيجابي".

وأضاف:"نسعى لإنهاء الجزء الأخير من الدوري بآداء على أعلى مستوى دون أي قيود أو حدود ونتيجة موقفنا الذي يتيح لنا هامشا أقل للخطأ من الفريق الذي يسبقنا، فنحن لدينا الرغبة والحماس والقوة للسير قدماً".

وعن تأخير موعد انطلاق المباريات وحرارة الصيف العالية التي تشكل تحديات جديدة لفريقه، علق كونتي قائلاً:"التخطيط لخوض مباراة ستبدأ في العاشرة إلا ربع مساءً يتطلب الانتباه لتفاصيل تتعلق بتنظيم اليوم وترتيبات الإفطار والغداء وساعات الراحة".

وتابع:"بالنسبة للجمهور الأمر بالتأكيد صعب لعدم تمكنهم من التواجد في الاستاد ونحن نشعر بتأثير هذا الغياب أيضًا، نتمنى أن نتجاوز هذه الفترة الصعبة لأننا نحتاج للعودة إلى الأوضاع الطبيعية حتى يعود جمهورنا لتشجيعنا من جديد".

واختتم كونتي تصريحاته قائلاً:"سنخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام وحرارة الجو ستكون عاملا مؤثراً لذا فإننا سنحتاج للجميع، لقد أخذنا كل هذا في الاعتبار خلال الإعداد وحاولنا إشراك جميع اللاعبين".

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