كيف تتعامل محافظة الفيوم مع طالب الثانوي المصاب بـ"كورونا"؟

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم عن استعدادات المحافظة لبدء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 17 ألف طالب سيؤدون الامتحانات اليوم في 43 لجنة بمدن بالمحافظة، بالإضافة إلى الثانوية الأزهرية والذي يبلغ عددهم 6 آلاف طالب موزعين على 16 لجنة.

وأوضح "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أنه سيتم تطبيق توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم في كافة اللجان بكل دقة، لافتًا إلى أن هناك بوابات تعقيم تم تركيبها في جميع المدارس.

وتابع محافظ الفيوم: "إذا كان هناك طالب يعاني من ارتفاع درجة الحرارة سيتم عزله خاصة أن كل لجنة يوجد بها طبيب أو دائرة صحية تستطيع التعامل مع حالات "كورونا"، لافتا إلى أن هناك سيارة إسعاف لنقل المريض، معقبا: "لن يدخل طالب إلا لما يكون سليم.. وفي طلاب سيتم وضعهم في لجان خاصة".

وتنطلق اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

قررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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