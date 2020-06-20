شؤون البلدية تعلن استمرار منع الشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال بالمطاعم

السبت 20/يونيو/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم كإجراء احترازي، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك بعد الموافقة الكريمة على عودة العمل بكافة القطاعات، بدءًا من غد الأحد، وإعلان وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،

فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

 الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

ثانياً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ثالثا: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد شدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

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