أسطورة ليفربول: كارثة هيلزبرة أنهت تفوق الريدز

السبت 20/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
وكالات

 

 

توج فريق ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة عشر والأخيرة في موسم "1989-1990"،  ومنذ ذلك الوقت فشل الريدز في التتويج بلقب البطولة الإنجليزية.

 

ويتذكر المدافع السابق ستيف نيكول، وجود شعور بحتمية انهيار الإمبراطورية مع بداية الموسم.

 

وكتب نيكول، الذي لعب في صفوف ليفربول من 1981 إلى 1995، في سيرته الذاتية: "كنا في بداية التراجع في العام السابق على فوزنا بآخر لقب في الدوري. لم نلعب بنصف الحماس، أو الالتزام الذي كنا عليه".

 

وأضاف "لم نكن جيدين، في آخر موسم فزنا فيه بالدوري، مقارنة بالعام السابق. هذا هو الوقت الذي بدأ فيه (الانهيار)".

 

وقال نيكول إن كارثة هيلزبره هزت كيانه، حين توفي 96 شخصًا، وأصيب 766 خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين نونتجهام فورست، وليفربول في شيفيلد.

 

ولم تعد الأمور كما كانت مع ليفربول بعد هذه المأساة. فاللاعبون اهتزت ثقتهم والمدرب كيني دالجليش كان في طريقه للرحيل، واعترف قائلاً "لم أكن في حالة جيدة، وتحت ضغط".

 

وقال نيكول "3 أعوام من عدم القدرة على التركيز بشكل جيد. 3 أعوام من اللعب في فقاعة. 3 لاعبين كانوا يلعبون بطريقة روتينية. كان من المستحيل فهم حقيقة الأمر في ذلك الوقت".

 

وأضاف "حاولنا وفشلنا في التعامل مع تبعات ما حدث، بالتأكيد كنا متأثرين لكن لم يعلم أي لاعب كيفية التأقلم مع الوضع".

 

وبعد خسارة اللقب بشكل درامي لصالح أرسنال في الموسم السابق، استهل ليفربول موسم "1989-1990"، بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في 11 مباراة متتالية.

 

لكن أفضلية ليفربول كانت تتراجع وأصبح الانهيار واضحًا بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس عندما خسر (4-3)، رغم تقدمه (1-0)، ثم 3-2، وجاءت جميع أهداف الفريق اللندني من ركلات ثابتة.

 

وبدا أنَّ ليفربول غير جاهز للتعامل مع التحول الوشيك في كرة القدم الإنجليزية، وانطلاق الدوري الممتاز حيث بدأت الأندية في الاستفادة من عقود البث التلفزيوني والأسعار المرتفعة.

 

وقال الكاتب جيمي ماكجفرن المولود في ليفربول: "يمكنك إبعاد (الأطفال) عن تشجيع فريقهم المحلي، وأفضل وسيلة لفعل ذلك زيادة الأسعار بالتأكيد. هذا يحدث منذ أن سمح الاتحاد الإنجليزي بشكل ينم عن حماقة باستقلال الدوري الممتاز عن درجات الدوري الأخرى".

 

وتابع "لكن برجوازية كرة القدم لا تتحمل اللوم على تراجع ليفربول. لا تراجعنا بدأ مبكرا عن ذلك. في هيلزبره عام 1989".

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