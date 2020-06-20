بكلمات رومانسية .. محمد مهران يهنئ زوجته بعيد جوازهم

السبت 20/يونيو/2020 - 11:58 م
محمد مهران وزوجته
محمد مهران وزوجته
فايقة محمد عادل
احتفل النجم محمد مهران بعيد زواجه ، وحرص علي تهنئة زوجته بهذه المناسبة ، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق علي الصورة قائلا : عيد زواج سعيد علينا وعلي كل أيامنا اللي هنعيشها مع بعض .

وتابع قوله كل سنة وأنتي طيبة وحبيبتي وزوجتي ، وصاحبتي وشريكة حياتي ، كل سنة وإنتي طيبة يا أم زين.

وهنأهم الكثير من الفنانين منهم مايان السيد والتي كتبت بحبكم جدا ، وعزوز عادل وكتب العكر كله يا حبايبي.


ذكر أن آخر أعمال محمد مهران مسلسل "البرنس" الذى تدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

حيث يظهر الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس بدور سمكري ويتزوج من الفنانة "نجلاء بدر" ذلك حيث يعمل سمكري مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن مسلسل البرنس وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه ذلك حيث الأخ الأكبر يدعى "عبد المحسن" ويجسده الفنان إدوارد، يليه "فتحي" ويجسده الفنان أحمد زاهر، ثم "ياسر" ويجسده الفنان محمد علاء، و"نورا" وتجسدها الفنانة ريم سامي، و"عبير" وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسده الفنان الشاب أحمد داش. ويشاركه بالمسلسل "نور اللبنانية , ادورد , محمد رمضان , نجلاء بدر , ريم سامي

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