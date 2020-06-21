خبير: رسائل السيسي وضعت النقط على الحروف

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، تعليقا على رسائل السيسي فيما يخص الملف الليبي التي بثها للعالم في خطاب اليوم، قائلًا: "ابناء القوات المسلحة وكل الشعب المصري كان سعداء برسائل الرئيس السيسي اليوم".





وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، أن الفترة الماضية أعطت مساحة للمشككين حول استعداد مصر للتعامل مع الملف الليبي وجاهزيتها والكثيرين دخلوا في نوبة من التشكيك، وتسائلوا هو الجيش المصري فين ؟ وهنسيب ليبيا كده؟"





وتابع مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، أن خطاب الرئيس اليوم وضع النقط على الحروف، ولأول مرة كانت الرسائل واضحة ومباشرة للجميع أن أمن ليبيا هو أمن مصر وأن مصر لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها وكانت رسالته أكثر وضوحًا عندما حدد وعرف هذه الحدود وهي " سرت والجفرة".





وحول السبب وراء اختيار سيدي براني لبث هذه الرسائل قال فرج " سيدي براني هي قيادة المنطقة العسكرية الغربية وهي المنطقة التي تتضمن القوات المسؤولة عن حماية الحدود مع ليبيا كما هوا الحال بالنسبة للجيش الثاني والثالث في سيناء مشيرًا أن حدود مصر مع ليبيا تبلغ 1200 كيلوا متر وهي أكبر حدود بين ليبيا وجيرانها مشيرا أن سيدي براني تبعد نحو 100 كيلوا متر عن الحدود الليبية.





وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.





وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.





رسائل قوية من السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





كفاءة القوات المسلحة