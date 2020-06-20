أول تعليق من أحمد كشري بعد تولي تدريب أسوان

السبت 20/يونيو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

أعلن نادى أسوان اليوم عن تعيين المدير الفنى أحمد كشري نجم النادى الأهلى السابق على رأس القيادة الفنية للفريق بعد استقالة مجدي عبد العاطي .

 

وقال أحمد كشري، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن عقده مع أسوان ممتد للموسم المقبل.

 

وأكد أحمد كشري في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "تحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين"

 

وأضاف: "أفضل أن يتم إلغاء الموسم الجاري وبدأ موسم جديد من أجل الاستعداد بشكل أفضل وموسم جديد"

 

وتابع: "لم أتحدث عن انضمام لاعبين جدد بسبب استمرار الموسم الجاري، ولكن لو سنناقش الصفقات مع بداية الموسم الجديد".

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