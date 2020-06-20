أول تعليق من أحمد كشري بعد تولي تدريب أسوان
السبت 20/يونيو/2020 - 11:38 م
محمد جمال
أعلن نادى أسوان
اليوم عن تعيين المدير الفنى أحمد كشري نجم النادى الأهلى السابق على رأس القيادة الفنية
للفريق بعد استقالة مجدي عبد العاطي .
وقال أحمد كشري،
المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن عقده مع أسوان ممتد للموسم
المقبل.
وأكد أحمد كشري
في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "تحدثت بشأن الأزمات
المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين"
وأضاف: "أفضل
أن يتم إلغاء الموسم الجاري وبدأ موسم جديد من أجل الاستعداد بشكل أفضل وموسم جديد"
وتابع: "لم
أتحدث عن انضمام لاعبين جدد بسبب استمرار الموسم الجاري، ولكن لو سنناقش الصفقات مع
بداية الموسم الجديد".