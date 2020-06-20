نجل "ماما سناء": أمي ماتت بسبب الإهمال بمبرة كفر الدوار.. ووكيل الصحة بالبحيرة اتصل عليا بعد وفاتها

السبت 20/يونيو/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
قال محمد أحمد شاكر، نجل سناء عبد الحميد، الملقبة ب "ماما سناء" والتي تعد من أشهر اليوتيوبر، إن والدته كانت مريضة منذ مدة وتعاني من "كحة"، وعندما قام أحد الأطباء بالكشف الطبي عليها طلب إجراء بعض الأشعة والتحاليل الطبية، وبعدها تم تشخصيها من قبل الطبيب على أنها اشتباه كورونا.

وأضاف، نجل "ماما سناء" عبر فيديو نشره على حساب صفحة والدته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، بأنه ذهب بعدها إلى مستشفي حميات كفر الدوار، لكن طبيبة بالمستشفي رفضت استقبال الحالة بزعم عدم وجود مكان ولا عناية مركزة تستقبلها، وقالت له "روح مبرة كفر الدوار وكأنك مجتش هنا ولا حصل حاجة".

وتابع، قائلا: "توجهنا إلى مستشفي مبرة كفر الدوار ورفضوا دخول أمي المستشفي رغم سوء حالتها الصحية، واتصلنا على 105 أكثر من 200 مرة لكن دون جدوي، وروحت قسم الشرطة واتصلنا بالنجدة ومحدش عبرنا، روحت جايب لامي العلاج وقعدنا معاها في البيت، وتعبت أكثر فتوجهنا مرة أخري إلى مستشفي مبرة كفر الدوار".

وأشار، إلى أن والدته دخلت قسم الاستقبال بمستشفي مبرة كفر الدوار لكن بعد معاناة، وتقصير وعدم اهتمام من قبل الطاقم الطبي بالمستشفي، وقال للدكتور "أمي بتموت"، قاله "هعملها ايه يعنى ما تموت"، لافتا إلى أن نسبة الأكسجين وصلت 40% في الجسم دون تدخل من أحد الأطباء.

وأوضح، إلى أن والدته ظلت على جهاز مكس أكسجين 8 ساعات، ومع تدهور حالتها الصحية لم نجد عناية مركزة والدكتور قالي "استنى لما حالة تموت في العناية وبعدها ندخل أمك بدالها"، فقام بالتواصل مع الدكتور عمرو الليثي الذي قام بالاتصال بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للتدخل لإنقاذ حياة والدتي، في الوقت ذاته بدأت الحالة تسوء أكثر، واضاف قائلا "روحت للدكتور في المستشفي قولتله أمي بتموت وبعدما جه وشافها قالي أمك ماتت".

كما أضاف قائلا " أتصل بيا الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الصبح، وقالي الوزيرة كلمتنى عشان "ماما سناء" قولته أمي ماتت قالي " البقاء لله" قولته " أمي ماتت بسبب الإهمال واني ملقتش عناية مركزة" قالي " البقاء لله" وبعد ما خلصت إجراءات الدفن روحت لوكيل الوزارة في مستشفي حميات كفر الدوار وحكيت له بالتفاصيل اللي حصل وكل اللي عمله قام تعقيم شقة أمي وقالي هيفتح تحقيق فالواقعة والغلطان هيتحاسب.

مؤكدا، بأنه قام بإجراء التحاليل مع زوجته وشقيقه شادى للتأكد من إصابتهم من عدمه بالفيروس، واثبت النتائج عدم إصابتهم، وأن والدته توفيت نتيجة التهاب رئوي حاد، لكنها لم تجد عناية مركزة ولا أى رعاية من الأطباء والتمريض بمستشفي مبرة كفر الدوار وأنها راحت ضحية الإهمال.

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