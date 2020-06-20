"الجوازات" تعلن استمرار تقديم الخدمات عبر منصتي أبشر ومقيم

السبت 20/يونيو/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، اليوم السبت، استمرارها في تقديم خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر منصتي أبشر ومقيم، وخدمة إيصال الوثائق مع البريد السعودي، مشيرة إلى أن فروعها كافة جاهزة لاستقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة حضورهم بعد حصولهم على مواعيد مسبقة من خدمة المواعيد الإلكترونية المتاحة على منصة "أبشر".

وأوضحت الجوازات أن خدمة "الرسائل والطلبات" المتاحة عبر منصة "أبشر" تُمكّن جميع المستفيدين من خدماتها من معالجة الملاحظات التي تظهر لهم وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية.

وأشارت الجوازات إلى أنه في حال عدم تنفيذ الخدمة ومعالجتها إلكترونياً يتطلب من المستفيد توثيق الملاحظة والحصول على موعد إلكتروني من خلال منصة "أبشر"، وزيارة الفرع الذي تم اختياره في الوقت المحدد لتتم خدمته، مؤكدة أهمية تقيد المستفيدين من خدماتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء زيارتهم لمقار إدارات الجوازات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه جائحة فايروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي إدارات الجوازات والمراجعين.

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