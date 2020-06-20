فرنسا تسجل 641 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة الماضية

السبت 20/يونيو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 641 حالة أصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين فى جميع انحاء البلاد إلى 160093 شخصًا.

وقالت الصحة الفرنسية أن حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت 19 حالة، ليصبح إجمالي الوفيات منه29633 حالة حتي اليوم.

وأضافت أن هناك انخفض في عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 9837 بعد أن كان 9970 أمس الجمعة ويخضع 715 مصابا بالفيروس للعلاج في وحدات العناية المركزة، أي بانخفاض قدره 12 حالة عن يوم أمس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،867 مليون إصابة، بينهم أكثر من 465 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،723 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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