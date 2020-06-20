الوداد يترقب قرار نجمه قبل موقعة الأهلي





ينتظر فريق الوداد البيضاوي المغربي رد نجمه الأول محمد نهيري وهدافه في المسابقات الأفريقية ، حول تمديد تعاقده مع ناديه والذي من المقرر أن ينتهي هذا الصيف.





ومن المتوقع عودة بطولة الدوري المغربي و دوري أبطال أفريقيا أيضا فإن الوداد ينتظر قرارا من اللاعب قبل مباراة الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة القارية تحديدا كي تتضح لديه الصورة بشأن مستقبل نهيري وما إن كان يرغب في مواصلة المشوار ليتم الاعتماد عليه أو الرحيل للاحتراف الخارجي.





وكان نهيري معاقبا قبل قدوم المدرب الجديد جاريدو الذي أعاده للتشكيلة الأساسية وهو من سجل ثنائية قادت الفريق للتأهل أمام نجم الساحل التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال، إذ استبعده المدربان السابقان زوران مانولوفيتش والفرنسي ديسابر من الفريق الأول بقرار انضباطي.









يذكر أن الأهلي يواجه نظيره الوداد البيضاوي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن في انتظار قرار العودة واستئناف البطولة مرة أخرى.