الإمارات تؤكد وقوفها بجانب مصر في حماية أمنها واستقرارها

السبت 20/يونيو/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
وكالات

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء اليوم السبت، عن تأييد دولة الإمارات العربية المتحدة لما ورد في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قاعدة سيدي براني العسكرية بخصوص ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية على تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وثمنت الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية، مؤكدة على أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

وأشادت بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.

كما أكدت مجددا على موقف الإمارات الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، مشددة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

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مصر ليبيا الخارجية الإماراتية الإمارات

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