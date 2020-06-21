نائب محافظ المنيا يكشف تفاصيل إخراج مسنة من مستشفى الحميات

قال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا: إن واقعة تعامل المحافظة مع سيدة مسنة كانت أمام مستشفى حميات المنيا، جاء بعد وقوع خطأ إداري، موضحًا أن المستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا، ونظرًا لخلو السيدة من هذا الفيروس، تم إخراجها حفاظًا على حياتها ولكن ذلك خطأ إداري لأنه كان يجب أن يتم نقلها إلى مستشفى آخر عبر سيارة إسعاف.





وأضاف "أبو زيد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على كرماة المواطن وحقه فى الحصول على الخدمة الصحية أمر يتم مراعاته بشكل أساسى، وتابع:"هناك توجيهات بتقديم خدمة طبية تحوذ رضى المواطن".





وشدد "أبو زيد"، على أنه تم محاسبة المسئول على الإهمال الإدارى الذى تسبب إخراج سيدة مسنة من المستشفى





خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.





تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و وفاة 89





وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 53758 و2106 حالة وفاة



