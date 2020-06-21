تصريح قوي من عمرو أديب عن أردوغان بعد خطاب السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب: إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية التدخل في ليبيا لدعم الجيش الليبي في مواجهة المليشيات غير موازنة القوى بالكامل، معقبًا "أنا فخور اليوم بالرئيس والجيش المصري، تنشأ الجيوش لضمان الاستقرار والحدود، تنشأ الجيوش ليوم زي ده".





وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء السبت، أن مصر تواجه الكثير من التحديات في وقت واحد مثل أزمة سد النهضة، والقضية الليبية، وأزمة كورونا، خلاف الأمور الاعتيادية مثل امتحانات الثانوية العامة، معقبًا: "بكره عندنا نصف مليون مواطن في امتحانات في أي مكان في العالم، تبقى الدولة في طوارئ".





ولفت إلى أن الدخول في حرب يعني وجود ضربات عسكرية، معقبًا: "أردوغان كل يوم بيجي ليه قتلى، كان أردوغان فاكر أن بيمسك السيسي من أيده اللي بتوجه في الازمة الليبية"





السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا





وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.





وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.





رسائل قوية من السيسي





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





واستهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





كفاءة القوات المسلحة



