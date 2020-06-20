عاجل.. بريطانيا: حدوث عمليات طعن في ريدينج

السبت 20/يونيو/2020 - 10:31 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم السبت، عن حدوث عمليات طعن في منطقة شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينج.

وقالت الشرطة البريطانية: إنها "تتعامل مع حادث خطير في حديقة بمدينة ريدينغ"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه، وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن.

ودعا مجلس مدينة ريدينغ السكان إلى لابتعاد عن المنطقة التي شهدت حوادث طعن.

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