خبير يتوقع أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري

السبت 20/يونيو/2020 - 10:18 م
البورصة
البورصة

 توقع  خبير اسواق المال هشام حسن،  أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري التى تبدأ أولى جلساته  غذا الأحد المزيد من الارتفاعات في حالة الحفاظ على مستويات الدعم.

 

وقال حسن خلال تصريحات صحفية،"لا يزال الأهم حاليا ليس كسب المزيد من النقاط لأعلى، إنما الأهم هو الحفاظ على مستويات الدعوم.


وأوضح " حسن " أن المؤشر الرئيسي ايجي اكس30  لدية  منطقة الدعم  تتراوح بين مستويات 10500 إلى 10600 نقطة، كما أن المؤشر ايجي أكس 70  لديه مستوى الدعم 1,250 نقطة ، والمؤشر  ايجي أكدس 100 لديه مستوي  الدعم  عند 2,000 نقطة، مشيرا إلى أن ارتفاعات السوق في الفترة الماضية والحالية معتمدة على التوقعات والآمال والتحفيز الإيجابي فقط لا غير.

أخبار تهمك

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

منذ ساعة و 17 دقيقة

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ 43 دقيقة

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:40 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

08:32 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

10:12 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟