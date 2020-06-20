خبير يتوقع أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري

توقع خبير اسواق المال هشام حسن، أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري التى تبدأ أولى جلساته غذا الأحد المزيد من الارتفاعات في حالة الحفاظ على مستويات الدعم.

وقال حسن خلال تصريحات صحفية،"لا يزال الأهم حاليا ليس كسب المزيد من النقاط لأعلى، إنما الأهم هو الحفاظ على مستويات الدعوم.





وأوضح " حسن " أن المؤشر الرئيسي ايجي اكس30 لدية منطقة الدعم تتراوح بين مستويات 10500 إلى 10600 نقطة، كما أن المؤشر ايجي أكس 70 لديه مستوى الدعم 1,250 نقطة ، والمؤشر ايجي أكدس 100 لديه مستوي الدعم عند 2,000 نقطة، مشيرا إلى أن ارتفاعات السوق في الفترة الماضية والحالية معتمدة على التوقعات والآمال والتحفيز الإيجابي فقط لا غير.