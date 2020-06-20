طاهية تشيلي تُشيد بنجم برشلونة









أشادت ماريا إيزابيل كاربوني طاهية التشيلي آرتورو فيدال نجم برشلونة الإسباني بنجم الفريق الكتالوني وأكدت أنه يستطيع اللعب على مستوى عالٍ لمدة خمس سنوات مقبلة.





ورافقت ماريا إيزابيل كاربوني النجم التشيلي فيدال منذ بداية رحتله الإحترافية في قارة أوروبا، حيث أنها طاهية الطعام الخاصة بالنجم التشيلي.





وقالت ماريا كاربوني في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"فيدال دائمًا لطيف معي، حديث الصحافة عنه غير صحيح، هو دائمًا سعيد في المنزل، رؤيته غاضب أمر نادر جدًا، إنه شخص جيد مهنيًا وانسانيًا".





وعن طعامه، اختتمت كاربوني تصريحاتها قائلة:"إن فيدال يحب المعكرونة ويأكل الكثير من الطعام التشيلي، نقدم له كل ما يتطلبه عمله ويعتني بنفسه، جسديًا هو آلة من كوكب آخر يستطيع اللعب على مستوى عالٍ لخمس سنوات أخرى".



