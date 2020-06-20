الدوري التركي.. النني يصنع ويتألق في فوز بشكتاش على دينيزلي سبور

السبت 20/يونيو/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
علاء خليف
اكتسح فريق بشكتاش المحترف ضمن صفوفه محمد النني نجم منتخب مصر نظيره فريق دينيزلي سبور، بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "دينيزل أتاتورك" ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة محمد النني نجم الفراعنة في التشكيلة الأساسية لفريق بشكتاش، وصنع الهدف الخامس لزميله عبد الله ديابي والذي سجله بالدقيقة 78 من زمن المباراة.

تقدم فريق بشكتاش بالهدف الأول عن طريق اللاعب بورك يلماز في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح فريق دينيزلي سبور تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب أوسكار إستوبيانان بالدقيقة 53، وجاء الرد سريعًا من جوجهان جونول في الدقيقة 60 ليمنح بشكتاش المقدمة مجددًا.

وعزز بشكتاش تقدمه بالهدف الثالث عن طريق جورجس أنكاندو بالدقيقة 67، وأضاف آدام ليايتش الهدف الرابع في الدقيقة 75، واختتم عبد الله ديابي خامس أهداف بشكتاش بالدقيقة 78 من صناعة "النني".

بهذا الفوز يرتفع رصيد بشكتاش للنقطة 47 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي، بفارق 12 نقطة عن فريق باشاك شهير  المتصدر بـ 59 نقطة.

بينما تجمد رصيد  دينزلى سبور، عند 31 نققطة فى المركز الثانى عشر.

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