ماجد عبد الله مدافع الوحدة مطلوب في بني ياس

السبت 20/يونيو/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
وكالات
يسعي  نادي بني ياس الإماراتي للحصول على خدمات ماجد عبد الله المدافع الشاب لفريق الوحدة الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها الإلكتروني إلى أن الصفقة ينتظر أن تكتمل خلال أيام، خاصة في ظل وجود فارس جمعة ولوكاس بيمينتا الأساسيين في تشكيلة الوحدة وإمكانية منح اللاعب ماجد عبد الله /20 عاما/ فرصة اللعب أساسيا لأكبر عدد من المباريات.

وخاض اللاعب ثماني مباريات في دوري الخليج العربي، منذ تصعيده الموسم قبل الماضي. 

ورغم قدراته المتميزة، يحتاج اللاعب إلى اكتساب الخبرات، طبقا لما ذكرته الصحيفة.

أخبار تهمك

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 3 ساعات

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 55 دقيقة

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

منذ ساعة و 17 دقيقة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 3 ساعات

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ 43 دقيقة

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:40 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

08:32 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

10:12 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟