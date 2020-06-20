ماجد عبد الله مدافع الوحدة مطلوب في بني ياس

يسعي نادي بني ياس الإماراتي للحصول على خدمات ماجد عبد الله المدافع الشاب لفريق الوحدة الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها الإلكتروني إلى أن الصفقة ينتظر أن تكتمل خلال أيام، خاصة في ظل وجود فارس جمعة ولوكاس بيمينتا الأساسيين في تشكيلة الوحدة وإمكانية منح اللاعب ماجد عبد الله /20 عاما/ فرصة اللعب أساسيا لأكبر عدد من المباريات.





وخاض اللاعب ثماني مباريات في دوري الخليج العربي، منذ تصعيده الموسم قبل الماضي.





ورغم قدراته المتميزة، يحتاج اللاعب إلى اكتساب الخبرات، طبقا لما ذكرته الصحيفة.